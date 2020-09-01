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Самое громкое энергетическое дело о схемах "Энергосети" и облэнерго Суркисов хотят вернуть НАБУ - подозреваемый

Киев • УНН

 • 19962 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Производство по обвинению экс-нардепа и руководителя компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова, а также бывшего и.о. гендиректора "Запорожьеоблэнерго" Игоря Корниленкова, о присвоении 346 миллионов гривен может быть отправлено в НАБУ для доследования. Об этом рассказал сам подозреваемый Крючков в интервью OilPoint, пеедает УНН.

Самое громкое энергетическое дело о схемах "Энергосети" и облэнерго Суркисов хотят вернуть НАБУ - подозреваемый

"Дело, которое было возбуждено первым (в НАБУ - ред.), спустя 5 лет передали в суд. Оно находится на стадии предварительного слушания. Но с учетом имеющихся позиций и мнения прокуроров, и мы, и сторона прокуратуры ожидаем, что это дело будет отправлено на доследование.

Весь этот процесс на долгие месяцы", - сказал Крючков.

По его словам, САП передала дело в суд, так как уже истекли все возможные сроки, предусмотренные УПК.

"Но они же не могут это дело просто закрыть - потрачено много сил, внимание прессы. Это будет как-то некорректно", - объясняет эксруководитель "Энергосети".

"Вся "Энергосеть" арестована, полностью парализована какая-либо деятельность компании. Ограничительных мер относительно меня на сегодняшний день нет. Сотрудничаем со следствием, просто не даем показаний", - добавил он.

Отметим, что Крючков является одним из подозреваемых в одном из эпизодов этого энергетического дела. Также он является фигурантом журналистских расследований о коррупции и выводе средств из сферы энергетики, в частности, из "Запорожьеоблэнерго".

Кроме Крючкова, в этих расследованиях также фигурируют Григорий и Игорь Суркисы и Игорь Кононенко.

По данным НАБУ, общий ущерб государству, нанесенный деятельностью "Энергосети" достигает 1,4 млрд грн. При этом, другие эпизоды дела все еще продолжают расследовать детективы НАБУ.

Известно, что по Корниленкову и Крючкову САП направила обвинительный акт в Высший антикоррупционный суд 16 июня 2020 года. Последнего в СМИ называют "человеком Суркисов". Ведь на опубликованных в СМИ записях разговоров между Крючковым, Суркисами и другими лицами, речь идет о "передаче денег" в офисы "Динамо".

Сами Суркисы в рамках производства НАБУ тоже были допрошены, однако статусов подозреваемых пока так и не имеют. И это несмотря на то, что документы, изъятые в офисах "Динамо" (по ул. Грушевского) ранее признаны судом "относящимися" к уголовному производству "Энергосети". 

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