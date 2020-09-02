Найгучнішу справу НАБУ про “енергетичні схеми” зливають в інтересах покровителів Крючкова - експерт

“По-перше, я знаю Крючкова особисто. І він точно не є головною фігурою у схемах. Так він має зиск, так він пропонує схеми, але за ним стоять більш потужні, досвідчені і впливові люди. Завжди. Тому якщо він у якусь халепу встряв, то основні вигодонабувачі будуть звідти його витягувати. І тому, я майже переконаний у тому, що цю енергетичну справу НАБУ дійсно будуть намагатися “злити”, — каже експерт.

За його словами, скоріш за все, питання “вирішуватимуть” через підкуп.

“Схема там буде проста — всіх, кого треба, купляють — не залякують, а просто купують — і суддів, і прокурорських, і слідчих. Їм пропонують шалені гроші, і вкрай рідко від таких грошей відмовляються. Тому вірогідність того, що справа буде злита і розвалена існує”, — пояснює Кочетков.

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Крючков зараз почувається себе дуже вільно, бо відчуває за своєю спиною великі гроші і впливових людей, додає експерт.

“І я хочу зауважити, що це не перша подібна справа, де його піймають на чомусь — він навіть у СІЗО посидить, а потім гроші грають свою роль і його витягають”, — пригадав він.

Кочетков не виключає, що “вирішувати” цю енергетичну справу НАБУ можуть брати Суркіси, які самі є її фігурантами, та які мають зв’язок з підозрюваним.

“Так, це велика потужна „групіровка“, і тому Крючков почуває себе так впевнено”, — додав експерт.

Нагадаємо, найгучнішу енергетичну справу про схеми “Енергомережі” і обленерго Суркісів хочуть повернути НАБУ. Такий анонс, принаймні, зробив сам підозрюваний Крючков.

Останній, в рамках провадження НАБУ, був екстрадований в Україну з Німеччини, а також був фігурантом журналістських розслідувань про корупцію і виведення коштів зі сфери енергетики, зокрема, з “Запоріжжяобленерго” (частково належить Суркісам — ред.).

Крім Крючкова, в цих розслідуваннях також фігурують Григорій і Ігор Суркіси та Ігор Кононенко.

За даними НАБУ, загальний збиток державі, завданий діяльністю “Енергомережі” досягає 1,4 млрд грн. При цьому, частина епізодів справи все ще продовжують розслідувати детективи НАБУ. А обвинувальний акт стосовно Корніленкова та Крючкова САП направила у Вищий антикорупційний суд 16 червня 2020 року.

Самого Крючкова у ЗМІ називають “людиною Суркісів”. Адже на опублікованих в ЗМІ записах розмов між Крючковим, Суркісами і іншими особами, мова йде про “передачу грошей” в офіси “Динамо”.

Самі Суркіси в рамках провадження НАБУ теж були допитані, однак статусів підозрюваних поки так і не отримали. І це попри те, що документи, вилучені в офісах “Динамо” (по вул. Грушевського), раніше визнані судом такими, що “відносяться” до кримінального провадження “Енергомережі”.