Найгучнішу справу НАБУ про “енергетичні схеми” зливають в інтересах покровителів Крючкова - експерт

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 145920 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 99447 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 94613 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 102867 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 123315 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 136595 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 220454 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215906 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186420 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176010 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
72%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 101199 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 47596 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 44575 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 149790 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 42396 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 145912 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 149798 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 276247 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 300451 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 383467 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 42406 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 27741 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 44584 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 47606 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 125637 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Найгучнішу справу НАБУ про “енергетичні схеми” зливають в інтересах покровителів Крючкова - експерт

Київ • УНН

 • 12495 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Учора підозрюваний НАБУ у так званій справі енергетичних схем “Крючкова-Суркісів” фактично анонсував “злив” цього провадження через суди. Вірогідно, це робиться не інтересах Крючкова, бо він лише виконавець, за яким стоять потужні та головні вигодонабувачі організованих махінацій з грошима обленерго. Про це у коментарі УНН розповів політичний експерт Олександр Кочетков.

Найгучнішу справу НАБУ про “енергетичні схеми” зливають в інтересах покровителів Крючкова - експерт

“По-перше, я знаю Крючкова особисто. І він точно не є головною фігурою у схемах. Так він має зиск, так він пропонує схеми, але за ним стоять більш потужні, досвідчені і впливові люди. Завжди. Тому якщо він у якусь халепу встряв, то основні вигодонабувачі будуть звідти його витягувати. І тому, я майже переконаний у тому, що цю енергетичну справу НАБУ дійсно будуть намагатися “злити”, — каже експерт.

За його словами, скоріш за все, питання “вирішуватимуть” через підкуп.

“Схема там буде проста — всіх, кого треба, купляють — не залякують, а просто купують — і суддів, і прокурорських, і слідчих. Їм пропонують шалені гроші, і вкрай рідко від таких грошей відмовляються. Тому вірогідність того, що справа буде злита і розвалена існує”, — пояснює Кочетков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найгучніша справа про енергетичну корупцію в Україні: названі імена та — жодного вироку

Крючков зараз почувається себе дуже вільно, бо відчуває за своєю спиною великі гроші і впливових людей, додає експерт.

“І я хочу зауважити, що це не перша подібна справа, де його піймають на чомусь — він навіть у СІЗО посидить, а потім гроші грають свою роль і його витягають”, — пригадав він.

Кочетков не виключає, що “вирішувати” цю енергетичну справу НАБУ можуть брати Суркіси, які самі є її фігурантами, та які мають зв’язок з підозрюваним.

“Так, це велика потужна „групіровка“, і тому Крючков почуває себе так впевнено”, — додав експерт.

Нагадаємо, найгучнішу енергетичну справу про схеми “Енергомережі” і обленерго Суркісів хочуть повернути НАБУ. Такий анонс, принаймні, зробив сам підозрюваний Крючков. 

Останній, в рамках провадження НАБУ, був екстрадований в Україну з Німеччини, а також був фігурантом журналістських розслідувань про корупцію і виведення коштів зі сфери енергетики, зокрема, з “Запоріжжяобленерго” (частково належить Суркісам — ред.).

Крім Крючкова, в цих розслідуваннях також фігурують Григорій і Ігор Суркіси та Ігор Кононенко.

За даними НАБУ, загальний збиток державі, завданий діяльністю “Енергомережі” досягає 1,4 млрд грн. При цьому, частина епізодів справи все ще продовжують розслідувати детективи НАБУ. А обвинувальний акт стосовно Корніленкова та Крючкова САП направила у Вищий антикорупційний суд 16 червня 2020 року.

Самого Крючкова у ЗМІ називають “людиною Суркісів”. Адже на опублікованих в ЗМІ записах розмов між Крючковим, Суркісами і іншими особами, мова йде про “передачу грошей” в офіси “Динамо”.

Самі Суркіси в рамках провадження НАБУ теж були допитані, однак статусів підозрюваних поки так і не отримали. І це попри те, що документи, вилучені в офісах “Динамо” (по вул. Грушевського), раніше визнані судом такими, що “відносяться” до кримінального провадження “Енергомережі”. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$63.64
Bitcoin
$79,635.00
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,188.79
Ethereum
$1,521.68