Горячее всего в зоне АТО на мариупольском направлении, потерь нет

"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе АТО как и прежде остается напряженной. Боевики не прекращали обстрел позиций Вооруженных сил Украины, применяя пехотное вооружение... В общем от полночи российско-оккупационные группировки 11 раз нарушили перемирие. Силы АТО 9 раз превосходящим огнем принуждали оккупантов к миру. В результате боевых действий потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, горячее всего было на мариупольском направлении. Здесь от полуночи боевики 4 раза били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским опорным пунктам у Водяного. Под огонь из этого же оружия попали украинские укрепления на подступах к Красногоровке, добавили в штабе.

На луганском направлении, как отмечается, противник применял стрелковое оружие неподалеку Крымского и Луганского. Относительное уменьшение активности боевиков фиксировалось на донецком направлении. Лишь утром враг обстрелял из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия защитников Авдеевки, указали в штабе.

Напомним, трое украинских военных ранены за минувшие сутки в зоне АТО.