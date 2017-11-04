Горячее всего в зоне АТО на мариупольском направлении, потерь нет

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50301 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117277 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103487 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106253 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105213 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 94386 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104217 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102174 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143268 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Горячее всего в зоне АТО на мариупольском направлении, потерь нет

Горячее всего в зоне АТО на мариупольском направлении, потерь нет

Киев  •  УНН

 • 9221 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В течение сегодняшнего дня ситуация в районе проведения антитеррористической операции как и прежде остается напряженной, горячее всего было на мариупольском направлении, в общем зафиксировано 11 вражеских обстрелов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе АТО как и прежде остается напряженной. Боевики не прекращали обстрел позиций Вооруженных сил Украины, применяя пехотное вооружение... В общем от полночи российско-оккупационные группировки 11 раз нарушили перемирие. Силы АТО 9 раз превосходящим огнем принуждали оккупантов к миру. В результате боевых действий потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, горячее всего было на мариупольском направлении. Здесь от полуночи боевики 4 раза били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским опорным пунктам у Водяного. Под огонь из этого же оружия попали украинские укрепления на подступах к Красногоровке, добавили в штабе.

На луганском направлении, как отмечается, противник применял стрелковое оружие неподалеку Крымского и Луганского. Относительное уменьшение активности боевиков фиксировалось на донецком направлении. Лишь утром враг обстрелял из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия защитников Авдеевки, указали в штабе.

Напомним, трое украинских военных ранены за минувшие сутки в зоне АТО.

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