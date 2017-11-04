Горячее всего в зоне АТО на мариупольском направлении, потерь нет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В течение сегодняшнего дня ситуация в районе проведения антитеррористической операции как и прежде остается напряженной, горячее всего было на мариупольском направлении, в общем зафиксировано 11 вражеских обстрелов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе АТО как и прежде остается напряженной. Боевики не прекращали обстрел позиций Вооруженных сил Украины, применяя пехотное вооружение... В общем от полночи российско-оккупационные группировки 11 раз нарушили перемирие. Силы АТО 9 раз превосходящим огнем принуждали оккупантов к миру. В результате боевых действий потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, горячее всего было на мариупольском направлении. Здесь от полуночи боевики 4 раза били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским опорным пунктам у Водяного. Под огонь из этого же оружия попали украинские укрепления на подступах к Красногоровке, добавили в штабе.
На луганском направлении, как отмечается, противник применял стрелковое оружие неподалеку Крымского и Луганского. Относительное уменьшение активности боевиков фиксировалось на донецком направлении. Лишь утром враг обстрелял из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия защитников Авдеевки, указали в штабе.
Напомним, трое украинских военных ранены за минувшие сутки в зоне АТО.