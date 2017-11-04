Найгарячіше у зоні АТО на маріупольському напрямку, втрат немає

"Упродовж сьогоднішнього дня обстановка у районі АТО й надалі залишалась напруженою. Бойовики не припиняли обстріли позицій Збройних сил України, застосовуючи піхотне озброєння... Загалом від опівночі російсько-окупаційні угруповання 11 разів порушили перемир’я. Сили АТО 9 разів переважаючим вогнем примушували окупантів до миру. Унаслідок бойових дій втрат серед наших військових немає", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найгарячіше було на маріупольському напрямку. Тут від опівночі бойовики 4 рази били з гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських опорних пунктах біля Водяного. Під вогонь із цієї ж зброї потрапили українські укріплення на підступах до Красногорівки, додали у штабі.

На луганському напрямку, як зазначається, противник застосовував стрілецьку зброю неподалік Кримського та Луганського. Відносне зменшення активності бойовиків фіксувалось на донецькому напрямку. Лише зранку ворог обстріляв із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї оборонців Авдіївки, вказали у штабі.

Нагадаємо, трьох українських військових поранено за минулу добу в зоні АТО.