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Найгарячіше у зоні АТО на маріупольському напрямку, втрат немає

Київ • УНН

 • 9231 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Упродовж сьогоднішнього дня ситуація в районі проведення антитерористичної операції й надалі залишалась напруженою, найгарячіше було на маріупольському напрямку, загалом зафіксовано 11 ворожих обстрілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"Упродовж сьогоднішнього дня обстановка у районі АТО й надалі залишалась напруженою. Бойовики не припиняли обстріли позицій Збройних сил України, застосовуючи піхотне озброєння... Загалом від опівночі російсько-окупаційні угруповання 11 разів порушили перемир’я. Сили АТО 9 разів переважаючим вогнем примушували окупантів до миру. Унаслідок бойових дій втрат серед наших військових немає", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найгарячіше було на маріупольському напрямку. Тут від опівночі бойовики 4 рази били з гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських опорних пунктах біля Водяного. Під вогонь із цієї ж зброї потрапили українські укріплення на підступах до Красногорівки, додали у штабі.

На луганському напрямку, як зазначається, противник застосовував стрілецьку зброю неподалік Кримського та Луганського. Відносне зменшення активності бойовиків фіксувалось на донецькому напрямку. Лише зранку ворог обстріляв із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї оборонців Авдіївки, вказали у штабі.

Нагадаємо, трьох українських військових поранено за минулу добу в зоні АТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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