Чаще всего Украина экспортирует семена кукурузы

Отмечается, что объемы поставок зерна кукурузы на зарубежные рынки за 2018 год в стоимостном измерении составляли 9,4 млн долл., а доля семян кукурузы в отечественном экспорте составила около 85%. Основными странами-потребителями этого вида семенного материала являются страны СНГ - Беларусь, Молдова, Грузия и Казахстан.

В то же время на внешних рынках по отношению к украинскому семян сохраняется ценовая дискриминация. В частности, отечественная кукуруза идет на экспорт по 2113 долл. за 1 тонну, тогда как импортная закупается по вдвое более высокой цене в 3950 долл. Пшеницу Украина продает в 2,5 раза дешевле (450 долл. за 1 т), чем покупает, а ячмень - в 1,8 раза дешевле (570 долл. за 1 т).

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Обеспеченность отечественных аграриев семенами украинского происхождения является достаточно высокой. Украина могла бы ежегодно экспортировать около 1,0 млн т семян зерновых культур для посева.

"Удовлетворив внутреннюю потребность в семенах и посадочном материале по всем сельскохозяйственным культурам, кроме кукурузы, подсолнечника и зернобобовых, Украина имеет потенциал наращивания экспорта этого вида агропродукции в 1,5 млрд долл.", - отметил Захарчук.

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Сейчас же за границу ежегодно поставляется семян на сумму всего от 10 до 20 млн долл. За 2018 год продано лишь 1799 т семенной пшеницы при потенциале в 855,3 тыс. т, а ячменя - 234 т из 576,5 тыс. т.

Также объемы зарубежных поставок гречки в Южную Африку составили 93 т, тогда как Украина имеет возможность экспортировать 24,5 тыс. т семян этой сельхозкультуры.

Как сообщал УНН, экспорт зерновых в текущем маркетинговом году, по прогнозам Министерства аграрной политики, составит 49 млн тонн.