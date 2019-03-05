Сигарети, курятина, олія: що ще експортує Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Україна нарощує експорт продукції агропромислового комплексу (АПК). Про це повідомляє Міністерство аграрної політики, передає УНН.
"За результатами січня 2019 року експорт продукції АПК становив 1,7 млрд дол. та продемонстрував зростання майже на 22,5%" - йдеться у повідомленні.
У грошовому вираженні експорт продукції АПК зріс на 321 млн дол.
ТОП-5 закордонних поціновувачів української аграрної та харчової продукції очолює Єгипет, куди було експортовано продукції на 153,6 млн дол. Друге місце займають Нідерланди (149,9 млн дол.), третє місце у Індії (143,9 млн дол.), а далі йдуть Іспанія (135,8 млн дол.) та Туреччина (112,3 млн дол.).
Лідером агрохарчових поставок за кордон у січні стала кукурудза. У грошовому вираженні експорт продукту становив 537,6 млн дол.
Крім того, українські виробники активно експортували сою - на 101,2 млн дол. Також, попитом за кордоном користувалося українське м’ясо та субпродукти домашньої птиці. За вказаний період сума сягнула 38,8 млн дол.
ТОП-10 продуктів, які Україна продала світу у січні, виглядає наступним чином:
1) Кукурудза - 573,6 млн дол.;
2) Олія соняшникова, сафлорова або бавовняна - 331,7 млн дол.;
3) Пшениця і суміш пшениці та жита - 206,9 млн дол.;
4) Макуха та інші тверді відходи, одержані під час добування рослинних жирів та олій - 110,1 млн дол.;
5) Соя - 101,2 млн дол.;
6) Насіння ріпаку - 63,8 млн дол.;
7) М'ясо та субпродукти домашньої птиці - 38,8 млн дол.;
8) Ячмінь - 26,8 млн дол.;
9) Макуха та інші тверді відходи соєвої олії - 24,1 млн дол.
10) Сигари, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками - 21 млн дол.
Раніше УНН повідомляв, що минулого року Україна піднялася на 6-те місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду.
У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.
Основний експортер Україні - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Частка його компанії в загальному експорті продукту становить 88%.