Самый большой лоукостер Европы изменил написание украинских городов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Наибольший лоукостер Европы Ryanair изменил написание нескольких украинских городов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter #CorrectUA.
"Недавно крупнейший лоукостер Европы Ryanair вернулся к использованию обрусевшей транслитерации украинских городов латиницей. При поддержке активной позиции общества и обращения посольства Украины в Ирландии нам удалось вернуть #KyivNotKiev, #OdesaNotOdessa, #LvivNotLvov", - говорится в сообщении.
Напомним, один из двух гражданских аэропортов Черногории, Международный аэропорт Тиват, изменил написание не только столицы Украины, а сразу нескольких украинских городов - Львова, Одессы, Харькова и Запорожья.
Как сообщал УНН, аэропорт Таллинна изменил написание Киева
Отметим, к флешмобу уже присоединился ряд стран. Среди участников #KyivNotKiev: два международных аэропорта Казахстана, международный аэропорт Бен-Гурион, международный аэропорт Торонто, один из крупнейших аэропортов Дании, Бельгии, Швейцарии и многие другие.