Найбільший лоукостер Європи змінив написання українських міст
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Найбільший лоукостер Європи Ryanair змінив написання декількох українських міст. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter #CorrectUA.
"Нещодавно найбільший лоукостер Європи Ryanair повернувся до використання зросійщеної транслітерації українських міст латиницею. За підтримки активної позиції суспільства та звернення посольства України у Ірландії нам вдалося повернути #KyivNotKiev, #OdesaNotOdessa, #LvivNotLvov", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, один з двох цивільних аеропортів Чорногорії, Міжнародний аеропорт Тіват, змінив написання не лише столиці України, а одразу кількох українських міст — Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.
Як повідомляв УНН, аеропорт Таллінна змінив написання Києва
Зазначимо, до флешмобу вже долучилась низка країн. Серед учасників #KyivNotKiev: два міжнародні аеропорти Казахстану, міжнародний аеропорт Бен-Гуріон, міжнародний аеропорт Торонто, один з найбільших аеропортів Данії, Бельгії, Швейцарії та багато інших.