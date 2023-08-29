Крупнейшие в мире криптобиржи ввели запрет на сделки с российским рублем

Цитата

“С 29 августа 2023 года, торговля российским рублем (RUB) больше не доступна на P2P платформе OKX. Пользователям из России по-прежнему доступна возможность торговли другими валютами. Мы понимаем, что это может повлиять на ваши торговые предпочтения, и приносим извинения за возможные неудобства”, — написали в телеграм канале биржи.

Детали

За несколько часов до этого объявления OKX отключила возможность покупать криптовалюту с помощью карт подсанкционных российских банков.

Криптобиржа OKX запретила сделки с российским рублем последовав примеру своих коллег из Binance.

На прошлой неделе самая крупная в мире криптобиржа Binance закрыла для жителей россии покупку и продажу любой валюты, кроме российского рубля, через свой P2P-сервис. Одновременно, для всех проживающих за рубежом, операции на переводы в рублях стали недоступны.

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Дополнительно

Россияне активно использовали P2P-сервисы Binance и других криптобиржи с 2022 года. В основном эти сервисы были удобными для перевода денег за рубеж — после того, как обычные SWIFT-переводы им ограничили из-за санкций.