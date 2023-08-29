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Крупнейшие в мире криптобиржи ввели запрет на сделки с российским рублем

Киев • УНН

 • 696489 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Вторая в мире по объему торгов криптобиржа OKX вслед за Binance запретила сделки на своей p2p-платформе с использованием российского рубля. Об этом пишут российские сми, передает УНН.

Цитата

“С 29 августа 2023 года, торговля российским рублем (RUB) больше не доступна на P2P платформе OKX. Пользователям из России по-прежнему доступна возможность торговли другими валютами. Мы понимаем, что это может повлиять на ваши торговые предпочтения, и приносим извинения за возможные неудобства”, — написали в телеграм канале биржи.

Детали

За несколько часов до этого объявления OKX отключила возможность покупать криптовалюту с помощью карт подсанкционных российских банков.

Криптобиржа OKX запретила сделки с российским рублем последовав примеру своих коллег из Binance.

На прошлой неделе самая крупная в мире криптобиржа Binance закрыла для жителей россии покупку и продажу любой валюты, кроме российского рубля, через свой P2P-сервис. Одновременно, для всех проживающих за рубежом, операции на переводы в рублях стали недоступны.

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Дополнительно

Россияне активно использовали P2P-сервисы Binance и других криптобиржи с 2022 года. В основном эти сервисы были удобными для перевода денег за рубеж — после того, как обычные SWIFT-переводы им ограничили из-за санкций.

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