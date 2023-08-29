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Найбільші у світі криптобіржі заборонили операції з російським рублем

Найбільші у світі криптобіржі заборонили операції з російським рублем

Київ • УНН

 • 696492 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Друга в світі за обсягом торгів криптобіржа OKX слідом за Binance заборонила угоди на своїй p2p-платформі з використанням російського рубля. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Цитата

“З 29 серпня 2023 року, торгівля російським рублем (RUB) більше не доступна на P2P платформі OKX. Користувачам з Росії, як і раніше, доступна можливість торгівлі іншими валютами. Ми розуміємо, що це може вплинути на ваші торгові вподобання, і перепрошуємо за можливі незручності”, — написали у телеграм-каналі біржі.

Деталі

За кілька годин до цього оголошення OKX відключила можливість купувати криптовалюту за допомогою карт підсанкційних російських банків.

Криптобіржа OKX заборонила угоди з російським рублем, наслідуючи приклад своїх колег з Binance.

Минулого тижня найбільша у світі криптобіржа Binance закрила для жителів Росії купівлю і продаж будь-якої валюти, крім російського рубля, через свій P2P-сервіс. Одночасно, для всіх, хто проживає за кордоном, операції на перекази в рублях стали недоступні.

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Додатково

росіяни активно використовували P2P-сервіси Binance та інших криптобірж з 2022 року. В основному ці сервіси були зручними для переказу грошей за кордон — після того, як звичайні SWIFT-перекази їм обмежили через санкції.

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