Больше всего случаев COVID-19 за сутки в столице зафиксировано в Деснянском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Больше всего случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Киеве зафиксировали в Деснянском районе - 29. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает корреспондент УНН.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Деснянском районе - 29, в Дарницком - 27 и в Соломенском районе - 23 случая", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, за прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зафиксирована во Львовской области - 156 и Харьковской области - 146 случаев.
Напомним, в Украине выявлено уже более 75,4 тыс. случаев COVID-19: за сутки новый антирекорд - 1271.