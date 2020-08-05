В Україні виявлено вже понад 75,4 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 1271
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. В Україні на ранок 5 серпня зафіксовано вже 75490 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1271. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані системи моніторингу поширення пандемії коронавірусу на електронній карті, створеній головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, із 75490 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1271 інфікованого.
Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1788 осіб, з них 24 — за останню добу.
Оновлених даних щодо осіб, які одужали від хвороби наразі немає. За останніми даними, у країні одужали вже 40 613 осіб.
Як повідомлялося раніше в УНН, ВООЗ зафіксувала майже 220 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу.