В Украине обнаружено уже более 75,4 тыс. cлучаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 1271
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Украине на утру 5 августа зафиксировано уже 75490 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1271. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 75490 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1271 инфицированного.
Вследствие болезни в целом по стране умерло 1788 человек, из них 24 - за последние сутки.
Обновленных данных касательно лиц, которые выздоровели от болезни пока нет. По последним данным, в стране выздоровели уже 40613 человек.
Как сообщалось ранее в УНН, ВОЗ зафиксировала почти 220 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за сутки.