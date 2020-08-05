Пандемія: ВООЗ зафіксувала майже 220 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищило 18,14 млн, збільшившись за 24 години майже на 220 тис. Згідно з опублікованими у вівторок даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла більш ніж на 4 тис. і перевищила 691 тис., зазначає УНН.
Станом на 11:00 за київським часом 4 серпня в світі було зареєстровано 18 142 718 інфікованих і 691 013 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 219 862, кількість померлих збільшилася на 4 278.
Днем раніше були виявлені 257 677 випадків зараження та 5 810 смертей. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.
Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 9 741 727. За добу цей показник виріс на 111 129. Кількість померлих там збільшилася на 2 172 і досягла 365 334. В Європейському регіоні зареєстровано 3 425 017 інфікованих і 214 238 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 28 964, померли 647 осіб.
Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає регіон Південно-Східної Азії. Там кількість інфікованих досягла 2 242 656, зафіксовано 47 574 летальні випадки. За добу кількість заражених збільшилася на 55 641, летальних випадків — на 899.
Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 4 629 459. Далі йдуть Бразилія (2 733 677), Індія (1 855 745), Росія (861 423), ПАР (516 862), Мексика (439 046), Перу (428 850), Чилі (361 493), Колумбія (317 651) і Іран (312 035).