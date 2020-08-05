Пандемия: ВОЗ зафиксировала почти 220 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за сутки

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 18,14 млн, увеличившись за 24 часа почти на 220 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 4 тыс. и превысило 691 тыс., отмечает УНН.

По состоянию на 11:00 по киевскому времени 4 августа в мире были зарегистрированы 18 142 718 инфицированных и 691 013 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 219 862, число умерших увеличилось на 4 278.

Днем ранее были выявлены 257 677 случаев заражения и 5 810 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 9 741 727. За сутки этот показатель вырос на 111 129. Число умерших там увеличилось на 2 172 и достигло 365 334. В Европейском регионе зарегистрированы 3 425 017 заразившихся и 214 238 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 28 964, умерли 647 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 2 242 656, зафиксировано 47 574 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 55 641, летальных исходов — на 899.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 4 629 459. Далее следуют Бразилия (2 733 677), Индия (1 855 745), Россия (861 423), ЮАР (516 862), Мексика (439 046), Перу (428 850), Чили (361 493), Колумбия (317 651) и Иран (312 035).

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