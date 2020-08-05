У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстровано у Львівській області – 156, Харківській області – 146, Івано-Франківській області – 127, Одеській області - 93 та у місті Києві – 150 випадків", - сказав Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зафіксовано 75490 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них: 1271 випадок - новий, одужало - 41527 осіб (+914 за добу), померло від наслідків перебігу хворобу - 1788 осіб (+24 за добу), підозри на хворобу отримали - 129372 особи (+1653 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 2880 (+32);

▪️ Волинська область — 4064 (+56);

▪️ Дніпропетровська область — 1474 (+15);

▪️ Донецька область — 926 (+23);

▪️ Житомирська область — 2009 (+42);

▪️ Закарпатська область — 5462 (+78);

▪️ Запорізька область — 871 (+20);

▪️ Івано-Франківська область — 5168 (+127);

▪️ Кіровоградська область — 711 (0);

▪️ м. Київ — 8812 (+150);

▪️ Київська область — 3942 (+65);

▪️ Львівська область — 10223 (+156);

▪️ Луганська область — 135 (+5);

▪️ Миколаївська область — 658 (+10);

▪️ Одеська область — 3638 (+93);

▪️ Полтавська область — 472 (+6);

▪️ Рівненська область — 6442 (+87);

▪️ Сумська область — 570 (+10);

▪️ Тернопільська область — 3149 (+28);

▪️ Харківська область — 4239 (+146);

▪️ Херсонська область — 236 (+6);

▪️ Хмельницька область — 1232 (+32);

▪️ Чернівецька область — 6298 (+69);

▪️ Черкаська область — 959 (+4);

▪️ Чернігівська область — 920 (+11).

Нагадаємо, в Україні на ранок 5 серпня зафіксовано вже 75490 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1271.