В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зафиксировано во Львовской области - 156 и Харьковской области - 146 случаев. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано во Львовской области - 156, Харьковской области - 146, Ивано-Франковской области - 127, Одесской области - 93 и в городе Киеве - 150 случаев", - сказал Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зафиксировано 75490 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них: 1271 случай - новый, выздоровели - 41527 человек (+914 за сутки), умерло от последствий течения болезни - 1788 лиц (+24 за сутки), подозрения на болезнь получили - 129 372 человека (+1653 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 2880 (+32);
▪️ Волынская область - 4064 (+56);
▪️ Днепропетровская область - 1474 (+15);
▪️ Донецкая область - 926 (+23);
▪️ Житомирская область - 2009 (+42);
▪️ Закарпатская область - 5462 (+78);
▪️ Запорожская область - 871 (20);
▪️ Ивано-Франковская область - 5168 (+127);
▪️ Кировоградская область - 711 (0);
▪️ г. Киев - 8812 (+150);
▪️ Киевская область - 3942 (+65);
▪️ Львовская область - 10223 (+156);
▪️ Луганская область - 135 (+5);
▪️ Николаевская область - 658 (10);
▪️ Одесская область - 3638 (+93);
▪️ Полтавская область - 472 (+6);
▪️ Ровенская область - 6442 (+87);
▪️ Сумская область - 570 (10);
▪️ Тернопольская область - 3149 (+28);
▪️ Харьковская область - 4239 (+146);
▪️ Херсонская область - 236 (+6);
▪️ Хмельницкая область - 1232 (+32);
▪️ Черновицкая область - 6298 (+69);
▪️ Черкасская область - 959 (+4);
▪️ Черниговская область - 920 (11).
Напомним, в Украине на утро 5 августа зафиксировано уже 75 490 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1271.