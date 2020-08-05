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Найбільше випадків COVID-19 за добу у столиці зафіксовано у Деснянському районі

Найбільше випадків COVID-19 за добу у столиці зафіксовано у Деснянському районі

Київ • УНН

 • 13135 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу у Києві зафіксували у Деснянському районі – 29. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає кореспондент УНН.

"Найбільше випадків захворювання виявили: у Деснянському районі – 29, у Дарницькому – 27 та у Солом‘янському районі — 23 випадки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зафіксована у Львівській області – 156 та Харківській області – 146 випадків.

Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 75,4 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд – 1271.

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