Найбільше випадків COVID-19 за добу у столиці зафіксовано у Деснянському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу у Києві зафіксували у Деснянському районі – 29. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає кореспондент УНН.
"Найбільше випадків захворювання виявили: у Деснянському районі – 29, у Дарницькому – 27 та у Солом‘янському районі — 23 випадки", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зафіксована у Львівській області – 156 та Харківській області – 146 випадків.
Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 75,4 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд – 1271.