Найбільше випадків COVID-19 за добу у столиці зафіксовано у Деснянському районі

"Найбільше випадків захворювання виявили: у Деснянському районі – 29, у Дарницькому – 27 та у Солом‘янському районі — 23 випадки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зафіксована у Львівській області – 156 та Харківській області – 146 випадків.

Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 75,4 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд – 1271.