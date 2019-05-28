Крупнейшая немецкая газета вышла с выкройкой кипы на первой полосе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Крупнейшая немецкая газета Bild, ежедневный тираж которой составляет около трех с половиной миллионов экземпляров, разместила на первой полосе номера за понедельник выкройку еврейской кипы. Таким образом издание отреагировало на заявление уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Покажите солидарность со своими еврейскими соседями, сделайте собственную кипу в четыре простых шага и покажите свое знамя против антисемитизма", - говорится на страницах Bild.
На прошлой неделе Феликс Кляйн заявил, что для безопасности евреям, проживающим в Германии, лучше отказаться от появления в публичных местах в кипе. Чиновник мотивировал это ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе" и проявлениями "жестокости" в отношении людей, исповедующих иудаизм.
Напомним, слова Кляйна возмутили президента Израиля Реувен Ривлин, который в ответ напомнил, что власти Германии имеют обязательства перед еврейской общиной и предостерег правительство ФРГ от уступок антисемитам.
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Как сообщал УНН, немецкий бундестаг осудил политическое движение BDS, призывающей к бойкоту израильских товаров, как антисемитское. Соответствующая петиция, которую совместно подали партии ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и "зеленые", была принята в пятницу, 17 мая, подавляющим большинством голосов.