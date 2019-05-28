Крупнейшая немецкая газета вышла с выкройкой кипы на первой полосе

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 18455 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 40556 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 59379 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 74723 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119605 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110854 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137230 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144545 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130083 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130162 просмотра

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Крупнейшая немецкая газета вышла с выкройкой кипы на первой полосе

Крупнейшая немецкая газета вышла с выкройкой кипы на первой полосе

Киев  •  УНН

 • 9861 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Крупнейшая немецкая газета Bild, ежедневный тираж которой составляет около трех с половиной миллионов экземпляров, разместила на первой полосе номера за понедельник выкройку еврейской кипы. Таким образом издание отреагировало на заявление уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Покажите солидарность со своими еврейскими соседями, сделайте собственную кипу в четыре простых шага и покажите свое знамя против антисемитизма", - говорится на страницах Bild.

На прошлой неделе Феликс Кляйн заявил, что для безопасности евреям, проживающим в Германии, лучше отказаться от появления в публичных местах в кипе. Чиновник мотивировал это ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе" и проявлениями "жестокости" в отношении людей, исповедующих иудаизм.

Напомним, слова Кляйна возмутили президента Израиля Реувен Ривлин, который в ответ напомнил, что власти Германии имеют обязательства перед еврейской общиной и предостерег правительство ФРГ от уступок антисемитам.

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Как сообщал УНН, немецкий бундестаг осудил политическое движение BDS, призывающей к бойкоту израильских товаров, как антисемитское. Соответствующая петиция, которую совместно подали партии ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и "зеленые", была принята в пятницу, 17 мая, подавляющим большинством голосов.

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