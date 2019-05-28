Найбільша німецька газета вийшла з викрійкою кіпи на першій шпальті

КИЇВ. 28 травня. УНН. Найбільша німецька газета Bild, щоденний наклад якої складає близько трьох з половиною мільйонів примірників, розмістила на першій шпальті номера за понеділок викрійку єврейської кіпи. Таким чином видання відреагувало на заяву уповноваженого уряду ФРН із боротьбі з антисемітизмом Фелікса Кляйна. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.