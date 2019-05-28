Найбільша німецька газета вийшла з викрійкою кіпи на першій шпальті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Найбільша німецька газета Bild, щоденний наклад якої складає близько трьох з половиною мільйонів примірників, розмістила на першій шпальті номера за понеділок викрійку єврейської кіпи. Таким чином видання відреагувало на заяву уповноваженого уряду ФРН із боротьбі з антисемітизмом Фелікса Кляйна. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“Покажіть солідарність зі своїми єврейськими сусідами, зробіть власну кіпу в чотири простих кроки і покажіть своє знамено проти антисемітизму”, — йдеться на сторінках Bild.
Минулого тижня Фелікс Кляйн заявив, що задля безпеки євреям, які проживають в Німеччині, краще відмовитися від появи в публічних місцях у кіпі. Чиновник мотивував це ослабленням “стримуючих механізмів в суспільстві” і проявами “жорстокості” щодо людей, які сповідують іудаїзм.
Нагадаємо, слова Кляйна обурили президента Ізраїлю Реувена Рівліна, який у відповідь нагадав, що влада Німеччини має зобов’язання перед єврейською громадою і застеріг уряд ФРН від поступок антисемітам.
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Як повідомляв УНН, німецький бундестаг засудив політичний рух BDS, що закликає до бойкоту ізраїльських товарів, як антисемітське. Відповідна петиція, яку спільно подали партії ХДС/ХСС, СДПН, ВДП та “зелені”, була прийнята в п’ятницю, 17 травня, переважною більшістю голосів.