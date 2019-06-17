Самый ранний известный рисунок Гогена продали на аукционе во Франции за 80 тысяч евро
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Самый ранний из известных рисунков французского художника Поля Гогена (1848-1903) был продан на аукционе в замке Артынов (французский департамент Эндр и Луара) за 80 тыс евро. Об этом в воскресенье сообщило издание Le Matin, передает УНН.
По данным издания, покупателем картины “Швейцарское шале на берегу Луары” стал французский предприниматель, который проживает в Швейцарии. Его имя не разглашается. Отмечается, что он участвовал в аукционе по телефону. Стартовая цена лота составляла 50 тыс евро.
На картине, которая имеет формат 39,5 на 25 см, нарисован большой четырехэтажный дом, стоящий, как объясняет надпись, на берегу Луары в Орлеане. На рисунке обозначена дата его создания — 2 июля 1865 год. По мнению экспертов, Гоген изобразил на рисунке и самого себя — это человек в матросской форме, который смотрит вместе со стоящей у дома группой из шести женщин на плывущую большую лодку.
На момент создания полотна Гогену было 17 лет. В настоящее время это самое раннее известное произведение будущего метра живописи.
Поль Гоген является одним из ведущих представителей постимпрессионизма. Автор картин “шьют женщина”, “Женщина с цветком”, “Сбор плодов” и других.
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Напомним, одну из картин французского художника Клода Моне продали за 110,7 млн долларов, что стало мировым рекордом среди работ импрессионистов.