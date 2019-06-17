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Самый ранний известный рисунок Гогена продали на аукционе во Франции за 80 тысяч евро

Киев • УНН

 • 12147 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Самый ранний из известных рисунков французского художника Поля Гогена (1848-1903) был продан на аукционе в замке Артынов (французский департамент Эндр и Луара) за 80 тыс евро. Об этом в воскресенье сообщило издание Le Matin, передает УНН.

Самый ранний известный рисунок Гогена продали на аукционе во Франции за 80 тысяч евро

По данным издания, покупателем картины “Швейцарское шале на берегу Луары” стал французский предприниматель, который проживает в Швейцарии. Его имя не разглашается. Отмечается, что он участвовал в аукционе по телефону. Стартовая цена лота составляла 50 тыс евро.

На картине, которая имеет формат 39,5 на 25 см, нарисован большой четырехэтажный дом, стоящий, как объясняет надпись, на берегу Луары в Орлеане. На рисунке обозначена дата его создания — 2 июля 1865 год. По мнению экспертов, Гоген изобразил на рисунке и самого себя — это человек в матросской форме, который смотрит вместе со стоящей у дома группой из шести женщин на плывущую большую лодку.

На момент создания полотна Гогену было 17 лет. В настоящее время это самое раннее известное произведение будущего метра живописи.

Поль Гоген является одним из ведущих представителей постимпрессионизма. Автор картин “шьют женщина”, “Женщина с цветком”, “Сбор плодов” и других.

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Напомним, одну из картин французского художника Клода Моне продали за 110,7 млн долларов, что стало мировым рекордом среди работ импрессионистов.

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