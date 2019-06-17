Найбільш ранній відомий малюнок Гогена продали на аукціоні у Франції за 80 тисяч євро
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Найраніший з відомих малюнків французького художника Поля Гогена (1848-1903) був проданий на аукціоні в замку Артинов (французький департамент Ендр і Луара) за 80 тис євро. Про це в неділю повідомило видання Le Matin, передає УНН.
За даними видання, покупцем картини "Швейцарське шале на березі Луари" став французький підприємець, проживає в Швейцарії. Його ім'я не розголошується. Відзначається, що він брав участь в аукціоні по телефону. Стартова ціна лота становила 50 тис євро.
На картині, що має формат 39,5 на 25 см, намальований великий чотириповерховий будинок, що стоїть, як пояснює напис, на березі Луари в Орлеані. На малюнку позначена дата його створення - 2 липня 1865 року. На думку експертів, Гоген зобразив на малюнку і самого себе - це чоловік в матроської формі, дивиться разом з групою з шести жінок, що стоять біля будинку на великий човен, що пливе.
На момент створення полотна Гогену було 17 років. В даний час це найраніше відоме твір майбутнього метра живопису.
Поль Гоген є одним з провідних представників постімпресіонізму. Автор картин "шиють жінка", "Жінка з квіткою", "Збір плодів" і інших.
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Нагадаємо, одну з картин французького художника Клода Моне продали за 110,7 млн доларів, що стало світовим рекордом серед робіт імпресіоністів.