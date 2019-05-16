Картину Моне продали за рекордні 110 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Одну з картин французького художника Клода Моне продали за 110,7 млн доларів, що стало світовим рекордом серед робіт імпресіоністів. Про це повідомляє УНН з посиланням прес-реліз аукціону Sotheby's в Нью-Йорку.
Повідомляється, що до цього максимальна вартість картин в цьому стилі не перевищувала 100 млн доларів.
Найдорожчою картиною Моне вважалася "Nymphéas en fleur" ("Латаття в кольорі"), яку продали в травні 2018 року за 84,7 млн доларів.
Всього на аукціоні було представлено 56 робіт відомих художників XIX-XX століть. Загалом, за картини на аукціоні вдалося виручити близько 350 млн доларів.
Нагадаємо, бюст римського імператора Дідія Юліана продали на аукціоні за 4,8 млн доларів.