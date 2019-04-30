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Бюст римського імператора Дідія Юліана продали на аукціоні за 4,8 млн доларів

Бюст римського імператора Дідія Юліана продали на аукціоні за 4,8 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Мармуровий бюст римського імператора Дідія Юліана, який правив імперією протягом усього двох місяців і п'яти днів в 193 році нашої ери, проданий в понеділок на аукціоні Christie's за 4,815 млн доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Christie's.

Спочатку експерти аукціонного дому оцінили бюст в 1,2-1,8 млн.

У супровідних матеріалах до цього рідкісного бюсту експерти Christie's відзначили, що в 1952 році, коли з'явилося його перший опис, його помилково вважали зображенням Клодія Альбіна, римського імператора в 193-197 роках н.е. або його наступника Септимія Севера.

Однак порівнявши бюст зі збереженими двома зображеннями Дідія Юліана, одне з яких зберігається у Ватикані, історики прийшли до висновку, що мармуровий бюст зображує саме його. У той же час вчені не прийшли до остаточного висновку з питання про те, чи був зроблений цей бюст в той час, коли Дідій Юліан займав різні високі пости в Римі, або ж після того, як став імператором.

Дідій Юліан (133-193 н.е.), багатий римський сенатор, який правив римськими провінціями в Європі і Африці, прийшов до влади в бурхливий період, який називають "роком п'яти імператорів", коли в результаті палацових переворотів на чолі імперії виявлялися один за іншим п'ятеро правителів.

Він став імператором після того, як преторіанці вбили імператора Пертінакса, який володарював всього 87 днів, і оголосили, що віддадуть владу над імперією того, хто заплатить їм більше всіх.

Згідно з історичними хроніками, Дідій Юліан заплатив преторіанцям по 30 тис. сестерціїв, але через два місяці був убитий на римській вулиці прихильником Септимія Севера, майбутнього імператора.

Нагадаємо, оригінальний костюм героя фантастичної кіноепопеї "Зоряні війни" Дарта Вейдера буде виставлений на торгах за 2 млн дол. 14 травня.

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