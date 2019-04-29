Оригінальний костюм Дарта Вейдера можуть продати на аукціоні за 2 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Оригінальний костюм героя фантастичної кіноепопеї "Зоряні війни" Дарта Вейдера буде виставлений на торгах за 2 млн дол. 14 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт одного з найстаріших і найбільших британських аукціонних будинків "Бонхамс".
Зазначена на сайті аукціону сума, яку власник костюма Брайс Еллер сподівається отримати за продаж цінного лота, становить від 1 млн до 2 млн дол.
Похмурий одяг Вейдера було створено в 1979 році командою дизайнерів "Зоряних воєн" під керівництвом Джона Молло для п'ятого фільму серії "Зоряні війни: Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь" (1980).
Костюм складається з 13 основних елементів, включаючи залізний шолом, маску, чоботи, плащі та гульфик. Елементи шати зроблені зі шкіри, вовни, шовку, скловолокна та інших матеріалів.
Нагадаємо, 2017 році дроїд R2-D2, який було використано в четвертому фільмі "Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія" (1977) року, пішов з молотка майже за 3 млн доларів, в 2018 році за 450 тис. доларів був проданий світловий меч люка Скайуокера.