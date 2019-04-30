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Бюст римского императора Дидия Юлиана продали на аукционе за 4,8 млн долларов

Бюст римского императора Дидия Юлиана продали на аукционе за 4,8 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 15662 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей на протяжении всего двух месяцев и пяти дней в 193 году нашей эры, продан в понедельник на аукционе Christie's за 4,815 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Christie's.

Первоначально эксперты аукционного дома оценили бюст в 1,2-1,8 млн.

В сопроводительных материалах к этому редчайшему бюсту эксперты Christie's отметили, что в 1952 году, когда появилось его первое описание, его ошибочно посчитали изображением Клодия Альбина, римского императора в 193-197 годах н.э. или его преемника Септимия Севера.

Однако сравнив бюст с сохранившимися двумя изображениями Дидия Юлиана, одно из которых хранится в Ватикане, историки пришли к выводу, что мраморный бюст изображает именно его. В то же время ученые не пришли к окончательному выводу по вопросу о том, был ли сделан этот бюст в то время, когда Дидий Юлиан занимал различные высокие посты в Риме, или же после того, как стал императором.

Дидий Юлиан (133-193 н.э.), богатый римский сенатор, правивший римскими провинциями в Европе и Африке, пришел к власти в бурный период, который называют "годом пяти императоров", когда в результате дворцовых переворотов во главе империи оказывались один за другим пятеро правителей.

Он стал императором после того, как преторианцы убили императора Пертинакса, процарствовавшего всего 87 дней, и объявили, что отдадут власть над империей тому, кто заплатит им больше всех.

Согласно историческим хроникам, Дидий Юлиан заплатил преторианцам по 30 тыс. сестерциев, но через два месяца был убит на римской улице сторонником Септимия Севера, будущего императора.

Напомним, оригинальный костюм героя фантастической киноэпопеи "Звездные войны" Дарта Вейдера будет выставлен на торгах 14 мая.

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