Картину Моне продали за рекордные 110 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Одну из картин французского художника Клода Моне продали за 110,7 млн долларов, что стало мировым рекордом среди работ импрессионистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-релиз аукциона Sotheby's в Нью-Йорке.
Сообщается, что к этому максимальная стоимость картин в этом стиле не превышала 100 млн долларов.
Самой дорогой картиной Моне считалась "Nymphéas en fleur" ("Кувшинки в цвете"), которую продали в мае 2018 года за 84,7 млн долларов.
Всего на аукционе было представлено 56 работ известных художников XIX-XX веков. В общем, за картины на аукционе удалось выручить около 350 млн долларов.
Напомним, бюст римского императора Дидия Юлиана продали на аукционе за 4,8 млн долларов.