Активнее всего в январе Украина импортировала плоды, орехи и рыбу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Импорт пищевой продукции в Украине увеличился по сравнению с января 2018 года на 9,5% и составил 462,6 млн долларов. Об этом рассказала и.о. Министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцовым, передает УНН.
"За этот период импорт пищевой продукции также увеличился по сравнению с января 2018 года на 9,5% и составил 462 600 млн. Наиболее активно Украина импортировала плоды, орехи, рыбу, табак и изделия из него, какао бобы и шоколад, зерновые злаки, кофе, чай, пряности и масло", - сообщила Ольга Трофимцовым.
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Как сообщал УНН, лидерами украинского сельскохозяйственного экспорта традиционно остаются зерновые культуры с долей 44,6% в общей структуре аграрного экспорта, масла - 19,8% и семян масличных культур - 9,7%.
Как сообщал УНН, по результатам января 2019 года экспорт продукции АПК составил 1,7 млрд долларов и продемонстрировал рост почти на 22,5%.