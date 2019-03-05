Названо ТОП-5 країні-імпортерів харчової продукції в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Імпорт харчової продукції в Україну збільшився порівняно з січнем 2018 року на 9,5% та склав 462,6 млн доларів. Про це розповіла в.о. Міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева, передає УНН.
ТОП-5 ключових країн-імпортерів нашої аграрної та харчової продукції в січні виглядав наступним чином (за обсягом експорту у вартісному еквіваленті):
• Єгипет – 153,6 млн доларів,
• Нідерланди – 149,9 млн доларів,
• Індія – 143,9 млн доларів,
• Іспанія – 135,8 млн доларів,
• Туреччина – 112,3 млн доларів.
Як повідомляв УНН, лідерами українського сільськогосподарського експорту традиційно залишаються зернові культури з часткою 44,6% в загальній структурі аграрного експорту, олії – 19,8% та насіння олійних культур – 9,7%.
Як повідомляв УНН, за результатами січня 2019 року експорт продукції АПК склав 1,7 млрд доларів та продемонстрував зростання майже на 22,5%.