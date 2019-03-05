Названы ТОП-5 стран-импортеров пищевой продукции в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Импорт пищевой продукции в Украине увеличился по сравнению с января 2018 года на 9,5% и составил 462,6 млн долларов. Об этом рассказала и.о. Министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцовым, передает УНН.
ТОП-5 ключевых стран-импортеров нашей аграрной и пищевой продукции в январе выглядел следующим образом (по объему экспорта в стоимостном эквиваленте):
• Египет - 153,6 млн долларов,
• Нидерланды - 149,9 млн долларов,
• Индия - 143,9 млн долларов,
• Испания - 135,8 млн долларов,
• Турция - 112,3 млн долларов.
Как сообщал УНН, лидерами украинского сельскохозяйственного экспорта традиционно остаются зерновые культуры с долей 44,6% в общей структуре аграрного экспорта, масла - 19,8% и семян масличных культур - 9,7%.
Как сообщал УНН, по результатам января 2019 экспорт продукции АПК составил 1,7 млрд долларов и продемонстрировал рост почти на 22,5%.