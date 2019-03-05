Найактивніше у січні Україна імпортувала плоди, горіхи та рибу

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Імпорт харчової продукції в Україну збільшився порівняно з січнем 2018 року на 9,5% та склав 462,6 млн доларів. Про це розповіла в.о. Міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева, передає УНН.

"За цей період імпорт харчової продукції також збільшився порівняно з січнем 2018 року на 9,5% та склав 462,6 млн дол. Найактивніше Україна імпортувала плоди, горіхи, рибу, тютюн та вироби з нього, какао боби та шоколад, зернові злаки, каву, чай, прянощі та олію",- повідомила Ольга Трофімцева.

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Як повідомляв УНН, лідерами українського сільськогосподарського експорту традиційно залишаються зернові культури з часткою 44,6% в загальній структурі аграрного експорту, олії – 19,8% та насіння олійних культур – 9,7%.

Як повідомляв УНН, за результатами січня 2019 року експорт продукції АПК склав 1,7 млрд доларів та продемонстрував зростання майже на 22,5%.

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