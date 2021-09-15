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Учил военных и воплощал совместные проекты с ГСЧС: стали известны подробности о втором погибшем в Днепре

Учил военных и воплощал совместные проекты с ГСЧС: стали известны подробности о втором погибшем в Днепре

Киев  •  УНН

 • 25956 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Общественной организации “Украинский легион” подтвердили гибель их члена Алексея Кавлака в результате взрыва автомобиля в Днепре, передает УНН.

Цитата

“Сегодня утром погиб Алексей Кавлак „Змей“. Член Совета ОО „Украинский Легион“, инструктор по домедицинской помощи, основатель проекта „Aid Brothers“, инструктор 44 учебного центра, участник и соорганизатор проекта „Потомки Свободных“. Учил военных, учил полицию, учил гражданских людей, последний год активно воплощал совместные проекты с ГСЧС в г. Днепр”, — сообщили в ГО.

Детали

Также в “Украинском легионе” добавили, что вместе с Кавлаком погибла пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Взрыв в Днепре

Около 9 часов в Днепре взорвался автомобиль. Погибли два человека, которые были в салоне авто. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого. Правоохранители предварительно квалифицировали взрыв как теракт.

После взрыва стали появляться сообщения о погибших. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что погибла пресс-секретарь областного управления ГСЧС, капитан службы гражданской защиты Дарья Гречищева.

Также местные СМИ сообщали детали и о другой жертве, мужчины с общественной организации.

Добавим также, что Служба безопасности Украины позже взялась за расследование утреннего взрыва автомобиля в Днепре.

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