Учил военных и воплощал совместные проекты с ГСЧС: стали известны подробности о втором погибшем в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Общественной организации “Украинский легион” подтвердили гибель их члена Алексея Кавлака в результате взрыва автомобиля в Днепре, передает УНН.
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“Сегодня утром погиб Алексей Кавлак „Змей“. Член Совета ОО „Украинский Легион“, инструктор по домедицинской помощи, основатель проекта „Aid Brothers“, инструктор 44 учебного центра, участник и соорганизатор проекта „Потомки Свободных“. Учил военных, учил полицию, учил гражданских людей, последний год активно воплощал совместные проекты с ГСЧС в г. Днепр”, — сообщили в ГО.
Детали
Также в “Украинском легионе” добавили, что вместе с Кавлаком погибла пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
Взрыв в Днепре
Около 9 часов в Днепре взорвался автомобиль. Погибли два человека, которые были в салоне авто. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого. Правоохранители предварительно квалифицировали взрыв как теракт.
После взрыва стали появляться сообщения о погибших. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что погибла пресс-секретарь областного управления ГСЧС, капитан службы гражданской защиты Дарья Гречищева.
Также местные СМИ сообщали детали и о другой жертве, мужчины с общественной организации.
Добавим также, что Служба безопасности Украины позже взялась за расследование утреннего взрыва автомобиля в Днепре.