Навчав військових та втілював спільні проекти з ДСНС: стали відомі подробиці про другого загиблого в Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Громадській організації “Український легіон” підтвердили загибель їхнього члена Олексія Кавлака внаслідок вибуху автомобіля у Дніпрі, передає УНН.
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“Сьогодні вранці загинув Олексій Кавлак „Змій“. Член Ради ГО „Український Легіон“, інструктор з домедичної допомоги, засновник проекту „Aid Brothers“, інструктор 44 навчального центру, учасник та співорганізатор проекту „Нащадки Вільних“. Навчав військових, навчав поліцію, навчав цивільних людей, останній рік активно втілював спільні проекти з ДСНС в м. Дніпро”, — повідомили в ГО.
Деталі
Також в “Українському легіоні” додали, що разом з Кавлаком загинула пресс-секретарь ДСНС в Дніпропетровській області Дарья Гречищева.
Вибух у Дніпрі
Близько 9-ї години у Дніпрі вибухнув автомобіль. Загинули двоє людей, які були в салоні авто. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького. Правоохоронці попередньо кваліфікували вибух як теракт.
Після вибуху почали з’являтися повідомлення про загиблих. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що загинула речниця обласного управління ДСНС, капітан служби цивільного захисту Дар’я Гречищева.
Також місцеві ЗМІ повідомляли деталі і про іншу жертву, чоловіка з громадської організації.
Додамо також, що Служба безпеки України пізніше взялася за розслідування ранкового вибуху автомобіля у Дніпрі.