Науседа: нарушения прав в Крыму не могут стать "новой нормой"
Киев • УНН
Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите Крымской платформы заявил, что мир не может допустить массовых нарушений прав человека в оккупированном Крыму. Он подчеркнул, что агрессия России началась в Крыму и должна там закончиться.
Президент Литвы Гитанас Науседа на четвертом саммите международной Крымской платформы заявил, что мир не может допустить, чтобы массовые нарушения прав человека в оккупированном Крыму стали "новой нормой". Об этом он написал в соцсети X, сообщает УНН.
Он указал, что агрессия россии началась в Крыму более 10 лет назад. И именно здесь должно закончиться ее правление террором.
На 4-м саммите Крымской платформы я подчеркнул, что мы не можем допустить, чтобы массовые нарушения прав человека стали "новой нормой". Только победа восстановит справедливость!
Ердоган: "Повернення Криму до складу України - це вимога міжнародного права"11 сентября 2024, 11:36 • 12165 просмотров