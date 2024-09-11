Науседа: нарушения прав в Крыму не могут стать "новой нормой"

Президент Литвы Гитанас Науседа на четвертом саммите международной Крымской платформы заявил, что мир не может допустить, чтобы массовые нарушения прав человека в оккупированном Крыму стали "новой нормой". Об этом он написал в соцсети X, сообщает УНН.

Он указал, что агрессия россии началась в Крыму более 10 лет назад. И именно здесь должно закончиться ее правление террором.

На 4-м саммите Крымской платформы я подчеркнул, что мы не можем допустить, чтобы массовые нарушения прав человека стали "новой нормой". Только победа восстановит справедливость! -написал Науседа.

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