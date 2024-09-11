Науседа: порушення прав у Криму не можуть стати "новою нормою"

Президент Литви Гітанас Науседа на четвертому саміті міжнародної Кримської платформи заявив, що світ не може допустити, щоб масові порушення прав людини в окупованому Криму стали "новою нормою". Про це він написав у соцмережі X, повідомляє УНН.

Він вказав, що агресія росії почалася в Криму понад 10 років тому. І саме тут має закінчитися її правління терором.

На 4-му саміті Кримської платформи я наголосив, що ми не можемо допустити, щоб масові порушення прав людини стали "новою нормою". Тільки перемога відновить справедливість! -написав Науседа.

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