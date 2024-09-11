Науседа: порушення прав у Криму не можуть стати "новою нормою"
Київ • УНН
Президент Литви Гітанас Науседа на саміті Кримської платформи заявив, що світ не може допустити масових порушень прав людини в окупованому Криму. Він наголосив, що агресія росії почалася в Криму і має там закінчитися.
Президент Литви Гітанас Науседа на четвертому саміті міжнародної Кримської платформи заявив, що світ не може допустити, щоб масові порушення прав людини в окупованому Криму стали "новою нормою". Про це він написав у соцмережі X, повідомляє УНН.
Він вказав, що агресія росії почалася в Криму понад 10 років тому. І саме тут має закінчитися її правління терором.
На 4-му саміті Кримської платформи я наголосив, що ми не можемо допустити, щоб масові порушення прав людини стали "новою нормою". Тільки перемога відновить справедливість!
Ердоган: "Повернення Криму до складу України - це вимога міжнародного права"11.09.24, 14:36 • 20353 перегляди