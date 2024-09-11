Ердоган: "Повернення Криму до складу України - це вимога міжнародного права"
Київ • УНН
Президент Туреччини Ердоган підтвердив незмінну підтримку територіальної цілісності України. Він наголосив, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права та висловив надію на справедливий мир.
Підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України залишається незмінною, заявив президент Реджеп Таїп Ердоган. Він також наголосив, що повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права. Про це Ердоган сказав у своєму відеозверненні до учасників Четвертого саміту лідерів Кримської платформи, пише Anadolu, передає УНН.
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Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України залишається незмінною. Повернення Криму до складу України - це вимога міжнародного права
Він наголосив, що анексія Криму ще більше поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію.
Ердоган вказав на те, що кримські татари мають право на безпечне і мирне життя на своїй батьківщині.
Ми щиро сподіваємося, що війна закінчиться справедливим і міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Насамкінець я сподіваюся, що наша робота в рамках платформи сприятиме міжнародним зусиллям із досягнення миру в Криму, Україні та нашому регіоні
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