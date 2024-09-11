Эрдоган: "Возвращение Крыма в состав Украины - это требование международного права"
Киев • УНН
Президент Турции Эрдоган подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что возвращение Крыма Украине является требованием международного права и выразил надежду на справедливый мир.
Поддержка Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он также подчеркнул, что возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права. Об этом Эрдоган сказал в своем видеообращении к участникам Четвертого саммита лидеров Крымской платформы, пишет Anadolu, передает УНН.
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Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной. Возвращение Крыма в состав Украины - это требование международного права
Он отметил, что аннексия Крыма еще больше углубила страдания крымских татар, которые 80 лет назад пережили депортацию.
Эрдоган указал на то, что крымские татары имеют право на безопасную и мирную жизнь на своей родине.
Мы искренне надеемся, что война закончится справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В заключение я надеюсь, что наша работа в рамках платформы будет способствовать международным усилиям по достижению мира в Крыму, Украине и нашем регионе
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