Эрдоган: "Возвращение Крыма в состав Украины - это требование международного права"

Поддержка Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он также подчеркнул, что возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права. Об этом Эрдоган сказал в своем видеообращении к участникам Четвертого саммита лидеров Крымской платформы, пишет Anadolu, передает УНН.

Детали

Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной. Возвращение Крыма в состав Украины - это требование международного права - заявил Эрдоган.

Он отметил, что аннексия Крыма еще больше углубила страдания крымских татар, которые 80 лет назад пережили депортацию.

Эрдоган указал на то, что крымские татары имеют право на безопасную и мирную жизнь на своей родине.

Мы искренне надеемся, что война закончится справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В заключение я надеюсь, что наша работа в рамках платформы будет способствовать международным усилиям по достижению мира в Крыму, Украине и нашем регионе - подчеркнул президент Турции.

Зеленський відкрив меморіал на честь вшанування трагедії кримськотатарського народу: "колись такий з'явиться у вільному Криму"