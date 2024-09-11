Зеленский открыл мемориал в память о трагедии крымскотатарского народа: "когда-то такой появится в свободном Крыму"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об открытии мемориала в память о трагедии крымскотатарского народа, подчеркнув, что Крым - часть нашей души, и указав, что мы не просто боремся за возвращение Крыма - мы боремся за восстановление справедливости, пишет УНН.

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"Крым - это не просто территория. Это часть нашей души, это земля, где наши люди жили в мире и гармонии со своей культурой, языком, традициями. Мы не просто боремся за возвращение Крыма - мы боремся за восстановление справедливости, за возможность для каждого крымчанина вернуться домой, в свой Крым, свободный от россии и страха", - написал в соцсетях Зеленский.

"Сегодня, в рамках четвертого саммита международной Крымской платформы, открываем украинский национальный мемориал в память о трагедии крымскотатарского народа. И когда-то непременно такой же мемориал появится в нашем, свободном Крыму", - подчеркнул Президент.

"Мы уверены, что Крым будет свободным. Это наша общая задача, и весь мир сегодня вместе с Украиной в этой борьбе", - подчеркнул Зеленский.

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