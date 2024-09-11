Зеленський відкрив меморіал на честь вшанування трагедії кримськотатарського народу: "колись такий з'явиться у вільному Криму"
Київ • УНН
Президент України відкрив меморіал, присвячений трагедії кримськотатарського народу. Зеленський наголосив на важливості повернення Криму та відновлення справедливості для всіх кримчан.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про відкриття меморіалу, присвяченому вшануванню трагедії кримськотатарського народу, наголосивши, що Крим - частина нашої душі і вказавши, що ми не просто боремося за повернення Криму - ми боремося за відновлення справедливості, пише УНН.
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"Крим – це не просто територія. Це частина нашої душі, це земля, де наші люди жили в мирі та гармонії зі своєю культурою, мовою, традиціями. Ми не просто боремося за повернення Криму – ми боремося за відновлення справедливості, за можливість для кожного кримчанина повернутися додому, у свій Крим, вільний від росії та страху", - написав у соцмережах Зеленський.
"Сьогодні, у межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи, відкриваємо український національний меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримськотатарського народу. І колись неодмінно такий самий меморіал з’явиться в нашому, вільному Криму", - наголосив Президент.
"Ми впевнені, що Крим буде вільним. Це наше спільне завдання, і весь світ сьогодні разом з Україною в цій боротьбі", - підкреслив Зеленський.
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