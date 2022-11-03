Ученые создали карту горных пород Луны

Детали

В ходе реализации китайской программы по исследованию Луны были собраны большие объемы информации, которые "послужили первичными источниками данных для этого литологического картографирования".

Карту можно использовать для дальнейших исследований Луны, в частности для разработки плана зондирования, выбора места посадки, отбора образцов и т.п.

Также она служит ориентиром для составления карт планет земного типа в будущем. Бумажная и электронная версии карты будут опубликованы на китайском и английском языках.

Напомним

Самая мощная в мире ракета Falcon Heavy компании SpaceX впервые более чем за три года поднялась во воздух во вторник с мыса Канаверал во Флориде.