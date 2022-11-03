Ученые создали карту горных пород Луны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Китайские ученые создали первую в мире карту горных пород Луны в масштабе 1:2 500 000, отражающую состав и распределение 17 типов минеральных агрегатов на поверхности единого спутника Земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
В ходе реализации китайской программы по исследованию Луны были собраны большие объемы информации, которые "послужили первичными источниками данных для этого литологического картографирования".
Карту можно использовать для дальнейших исследований Луны, в частности для разработки плана зондирования, выбора места посадки, отбора образцов и т.п.
Также она служит ориентиром для составления карт планет земного типа в будущем. Бумажная и электронная версии карты будут опубликованы на китайском и английском языках.
Напомним
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