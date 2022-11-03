Науковці створили карту гірських порід Місяця

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Під час реалізації китайської програми з дослідження Місяця було зібрано великі обсяги інформації, які "послужили первинними джерелами даних для цього літологічного картографування".

Карту можна використовувати для подальших досліджень Місяця, зокрема для розробки плану зондування, вибору місця посадки, відбору зразків тощо.

Також вона послугує орієнтиром для складання карт планет земного типу в майбутньому. Паперова та електронна версії карти будуть опубліковані китайською та англійською мовами.

Нагадаємо

Найпотужніша у світі ракета Falcon Heavy компанії SpaceX вперше більш ніж за три роки піднялася у повітря у вівторок з мису Канаверал у Флориді.