SpaceX запустила ракету Falcon Heavy вперше за три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Найпотужніша у світі ракета Falcon Heavy компанії SpaceX вперше більш ніж за три роки піднялася у повітря у вівторок з мису Канаверал у Флориді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Компанія Ілона Маска відправила на орбіту супутники для Космічних сил США та групу супутників менших розмірів.
Два бічні прискорювачі Falcon 9 синхронно відокремилися від основного ступеня ракети приблизно за 29 км над землею і через кілька хвилин знову запустили свої двигуни і приземлилися на два майданчики майже одночасно.
Приземлення основної ракети-носія не передбачалося – вона використала все своє паливо для запуску супутників далі у космос.
Політ Falcon Heavy став першим із червня 2019 року, відтоді SpaceX провела понад 100 запусків на ракеті Falcon 9.
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