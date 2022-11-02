SpaceX запустила ракету Falcon Heavy вперше за три роки

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Компанія Ілона Маска відправила на орбіту супутники для Космічних сил США та групу супутників менших розмірів.

Два бічні прискорювачі Falcon 9 синхронно відокремилися від основного ступеня ракети приблизно за 29 км над землею і через кілька хвилин знову запустили свої двигуни і приземлилися на два майданчики майже одночасно.

Приземлення основної ракети-носія не передбачалося – вона використала все своє паливо для запуску супутників далі у космос.

Політ Falcon Heavy став першим із червня 2019 року, відтоді SpaceX провела понад 100 запусків на ракеті Falcon 9.

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NASA у своєму Twitter виклали світлину як космонавти приготувалися до Хелловін у космосі.