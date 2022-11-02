SpaceX запустила ракету Falcon Heavy впервые за три года
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Самая мощная в мире ракета Falcon Heavy компании SpaceX впервые более чем за три года поднялась в воздух во вторник с мыса Канаверал во Флориде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Компания Илона Маска отправила на орбиту спутники для Космических сил США и группу спутников меньших размеров.
Два боковых ускорителя Falcon 9 синхронно отделились от основной ступени ракеты примерно в 29 км над землей и через несколько минут снова запустили свои двигатели и приземлились на две площадки почти одновременно.
Приземление основной ракеты-носителя не предусматривалось – она использовала все свое топливо для запуска спутников дальше в космос.
Полет Falcon Heavy стал первым с июня 2019 года, с тех пор SpaceX провела более 100 запусков на ракете Falcon 9.
Напомним
NASA в своем Twitter выложили фотографию как космонавты приготовились к Хэллоуину в космосе.