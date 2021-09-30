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Научные эксперименты школьников из Украины смогут попасть на МКС

Научные эксперименты школьников из Украины смогут попасть на МКС

Киев  •  УНН

 • 19394 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Научные эксперименты молодых украинских исследователей смогут попасть на международную космическую станцию. Соглашение об участии Украины в программе Миссии 16 Международной космической станции подписали 29 сентября во Вашингтоне, в посольстве Украины в США. Об этом сообщили УНН в МОН.

Цитата:

"Впервые весь мир узнает о молодых украинских ученых. Научные эксперименты наших школьников отныне смогут попасть на Международную космическую станцию на орбите Земли", - прокомментировал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Детали

Такая возможность появилась у учащихся 5-11 классов. В соответствии с соглашением, в этом году Украина впервые примет участие в американской программе по развитию научного и STEM-образования при поддержке НАСА (NASA).

Учителя, которые будут работать с юными исследователями, пройдут профессиональное обучение от экспертов программы в Вашингтоне.

Команды детей получат мини-лаборатории и должны предложить идеи для исследований в условиях микрогравитации на орбите нашей планеты.

В результате 2-этапного конкурсного отбора 2 команды смогут отправить свои эксперименты на Международную космическую станцию (МКС), где дальше ними будут управлять астронавты.

Запуск будет происходить на космическом корабле SpaceX Dragon на вершине ракеты Falcon 9. Участники команд-победителей смогут наблюдать за отлетом ракеты на исторической площадке 39A космического центра Кеннеди НАСА, Флорида, с которой запускались все миссии "Аполлона" на Луну. А потом - принять участие в научной конференции в Вашингтоне.

Напомним

В проекте Государственного бюджета на 2022 года, который зарегистрировали в ВР, запланировали выделить Государственному космическому агентству более 1,1 млрд грн.

Справка

SSEP - программа по развитию научного и STEM-образования, организованная Национальным центром образования наук о Земле и космосе США (NCESSE) и Институтом космического образования имени Артура Кларка (the Arthur C. Clarke Institute for Space Education) при поддержке НАСА (NASA). SSEP специализируется на исследованиях микрогравитации. С момента основания в 2010 году в программе участвовали только школьники США, Бразилии и Канады.

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