В аэропорту Тегерана прогремел взрыв: СМИ сообщают о масштабном пожаре

В аэропорту столицы Ирана Тегерана "Мехрабад" в ночь на субботу, 14 июня, прогремел взрыв. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.

Детали

Местное информационное агентство ISNA обнародовало видео, на котором видны столбы густого дыма, поднимающиеся из района аэропорта на западе Тегерана.

В свою очередь агентство новостей Fars сообщает, что два снаряда попали в район вокруг аэропорта.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. В Иране заявили о гибели 6 ученых-ядерщиков.

Накануне Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов. В результате атаки 5 человек получили ранения. Также было повреждено несколько зданий.

Иран ночью атаковал Израиль десятками ракет: взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме