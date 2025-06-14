В аеропорту Тегерана прогримів вибух: ЗМІ повідомляють про масштабну пожежу

В аеропорту столиці Ірану Тегерана "Мехрабад" в ніч на суботу, 14 червня, прогримів вибух. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН.

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Місцеве інформаційне агентство ISNA оприлюднило відео, на якому видно стовпи густого диму, що піднімаються з району аеропорту на заході Тегерана.

У свою чергу агентство новин Fars повідомляє, що два снаряди влучили в район навколо аеропорту.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. В Ірані заявили про загибель 6 вчених-ядерників.

Напередодні Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрпілів. Внаслідок атаки 5 людей зазнали поранень. Також було пошкоджено кілька будівель.

Іран вночі атакував Ізраїль десятками ракет: вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі