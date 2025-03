Наукові експерименти школярів з України зможуть потрапити на МКС

Цитата:

“Вперше весь світ дізнається про наймолодших українських науковців. Наукові експерименти наших школярів відтепер зможуть потрапити на Міжнародну космічну станцію на орбіті Землі”, — прокоментував міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Деталі

Така можливість з’явилась в учнів 5-11 класів. Відповідно до угоди, цього року Україна вперше візьме участь в американській програмі з розвитку наукової та STEM-освіти за підтримки НАСА (NASA).

Учителі, які працюватимуть із юними дослідниками, пройдуть професійне навчання від експертів програми у Вашингтоні.

Команди дітей отримають міні-лабораторії та матимуть запропонувати ідеї для досліджень в умовах мікрогравітації на орбіті нашої планети.

У результаті 2-етапного конкурсного відбору 2 команди зможуть відправити свої експерименти на Міжнародну космічну станцію (МКС), де далі ними управлятимуть астронавти.

Запуск відбуватиметься на космічному кораблі SpaceX Dragon на вершині ракети Falcon 9. Учасники команд-переможців матимуть змогу спостерігати за відльотом ракети на історичному майданчику 39A космічного центру Кеннеді НАСА, Флорида, з якої запускалися всі місії “Аполлона” на Місяць. А потім — взяти участь у науковій конференції у Вашингтоні.

Нагадаємо

У проекті Державного бюджету на 2022 рік, який зареєстрували у ВР, запланували виділити Державному космічному агентству понад 1,1 млрд грн.

Довідково

SSEP — програма з розвитку наукової та STEM-освіти, організована Національним центром освіти наук про Землю та космос США (NCESSE) та Інститутом космічної освіти імені Артура Кларка (the Arthur C. Clarke Institute for Space Education) за підтримки НАСА (NASA). SSEP спеціалізується на дослідженнях мікрогравітації. З моменту заснування в 2010 році в програмі брали участь лише школярі США, Бразилії та Канади.