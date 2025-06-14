Трамп теряет контроль над внешней политикой США - аналитик Фонда Карнеги

Смелый шаг Израиля, который нанес удар по Ирану, является еще одним примером того, как партнеры США перехватили стратегическую инициативу у президента Штатов Дональда Трампа на международной арене. Об этом в статье для The Guardian пишет старший научный сотрудник и директор Американской программы государственного развития Фонда Карнеги за международный мир Крис Чиввис, сообщает УНН.

Детали

По его мнению, способность Трампа влиять на внешнюю политику США оказалась ограниченной.

Удары Израиля произошли после решения Президента Украины Владимира Зеленского нанести удар вглубь россии с помощью беспилотников именно в тот момент, когда США пытались договориться с москвой о прекращении огня - отмечает автор.

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Он указывает, что поскольку США сосредоточены на внутренних потрясениях, которые администрация Трампа разжигает внутри страны, и неопределенности относительно его глобальных целей, другие игроки, вероятно, сделают то же самое.

"Если администрация не найдет в себе достаточно дисциплины и сосредоточенности, чтобы взять под контроль свою собственную внешнюю политику, США рискуют быть втянутыми в больше конфликтов, которые точно не будут отвечать интересам американского народа", - резюмирует Чиввис.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что США поддерживают Израиль, и назвал удары по Ирану "очень успешной атакой". По его словам, теперь Иран должен сесть за стол переговоров и заключить "ядерную сделку", пока не стало слишком поздно.

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