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Трамп теряет контроль над внешней политикой США - аналитик Фонда Карнеги

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Атаки Израиля на Иран и Украины на россию демонстрируют, как партнеры США перехватывают инициативу на внешней арене. Это происходит на фоне внутренних проблем в Штатах и неопределенности относительно глобальных целей.

Трамп теряет контроль над внешней политикой США - аналитик Фонда Карнеги

Смелый шаг Израиля, который нанес удар по Ирану, является еще одним примером того, как партнеры США перехватили стратегическую инициативу у президента Штатов Дональда Трампа на международной арене. Об этом в статье для The Guardian пишет старший научный сотрудник и директор Американской программы государственного развития Фонда Карнеги за международный мир Крис Чиввис, сообщает УНН.

Детали

По его мнению, способность Трампа влиять на внешнюю политику США оказалась ограниченной.

Удары Израиля произошли после решения Президента Украины Владимира Зеленского нанести удар вглубь россии с помощью беспилотников именно в тот момент, когда США пытались договориться с москвой о прекращении огня

- отмечает автор.

США дистанцируются от ударов Израиля по Ирану: что сказали Трамп и Рубио13.06.25, 09:23 • 3228 просмотров

Он указывает, что поскольку США сосредоточены на внутренних потрясениях, которые администрация Трампа разжигает внутри страны, и неопределенности относительно его глобальных целей, другие игроки, вероятно, сделают то же самое.

"Если администрация не найдет в себе достаточно дисциплины и сосредоточенности, чтобы взять под контроль свою собственную внешнюю политику, США рискуют быть втянутыми в больше конфликтов, которые точно не будут отвечать интересам американского народа", - резюмирует Чиввис.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что США поддерживают Израиль, и назвал удары по Ирану "очень успешной атакой". По его словам, теперь Иран должен сесть за стол переговоров и заключить "ядерную сделку", пока не стало слишком поздно.

Трамп провел закрытую встречу с советниками по нацбезопасности по операциям Израиля: детали13.06.25, 23:00 • 2562 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
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