Трамп втрачає контроль над зовнішньою політикою США - аналітик Фонду Карнегі

Сміливий крок Ізраїлю, який завдав удару по Ірану, є ще одним прикладом того, як партнери США перехопили стратегічну ініціативу у президента Штатів Дональда Трампа на міжнародній арені. Про це у статті для The Guardian пише старший науковий співробітник і директор Американської програми державного розвитку Фонду Карнегі за міжнародний мир Кріс Чіввіс, повідомляє УНН.

Деталі

На його думку, здатність Трампа впливати на зовнішню політику США виявилася обмеженою.

Удари Ізраїлю сталися після рішення Президента України Володимира Зеленського завдати удару вглиб росії за допомогою безпілотників саме в той момент, коли США намагалися домовитися з москвою про припинення вогню - зазначає автор.

США дистанціюються від ударів Ізраїлю по Ірану: що сказали Трамп та Рубіо

Він вказує, що оскільки США зосереджені на внутрішніх потрясіннях, які адміністрація Трампа розпалює всередині країни, та невизначеності щодо його глобальних цілей, інші гравці, ймовірно, зроблять те саме.

"Якщо адміністрація не знайде в собі достатньо дисципліни та зосередженості, щоб взяти під контроль свою власну зовнішню політику, США ризикують бути втягнутими у більше конфліктів, які точно не відповідатимуть інтересам американського народу", - резюмує Чіввіс.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що США підтримують Ізраїль, і назвав удари по Ірану "дуже успішною атакою". За його словами, тепер Іран повинен сісти за стіл переговорів і укласти "ядерну угоду", поки не стало занадто пізно.

Трамп провів закриту зустріч із радниками з нацбезпеки щодо операцій Ізраїлю: деталі