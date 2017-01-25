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Нацполиция задержала ОПГ, которая занималась похищением автомобилей

Нацполиция задержала ОПГ, которая занималась похищением автомобилей

Киев • УНН

 • 9812 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Сотрудники Национальной полиции задержали членов преступной группировки, которые занимались похищением автомобилей. Об этом на брифинге рассказал начальник департамента уголовного розыска Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"Было установлено, что этим занимается профессиональная группа. Сегодня в 6:00 утра было проведено 42 обыска по месту жительства или временного проживания. Задержаны 5 человек", - рассказал С.Князев.

Он уточнил, что правоохранители обратили внимание на то, что участились случаи возврата угнанных автомобилей за вознаграждение. Правоохранительные органы проводили следствие с апреля-мая 2016 года. Таким образом была установлена ​​группа злоумышленников.

По данным Национальной полиции, за последние полгода угон автомобилей с целью компенсации за возвращение нанес ущерб на десятки миллионов гривен - преступники похищали по несколько автомобилей в месяц.

В Нацполиции уточнили, что у задержанных изъяли огнестрельное оружие. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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