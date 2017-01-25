Нацполиция задержала ОПГ, которая занималась похищением автомобилей

"Было установлено, что этим занимается профессиональная группа. Сегодня в 6:00 утра было проведено 42 обыска по месту жительства или временного проживания. Задержаны 5 человек", - рассказал С.Князев.

Он уточнил, что правоохранители обратили внимание на то, что участились случаи возврата угнанных автомобилей за вознаграждение. Правоохранительные органы проводили следствие с апреля-мая 2016 года. Таким образом была установлена ​​группа злоумышленников.

По данным Национальной полиции, за последние полгода угон автомобилей с целью компенсации за возвращение нанес ущерб на десятки миллионов гривен - преступники похищали по несколько автомобилей в месяц.

В Нацполиции уточнили, что у задержанных изъяли огнестрельное оружие. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.